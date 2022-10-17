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Чехия призвала учредить спецтрибунал по преступлениям на Украине

21:24
  • понедельник
  • 17 октября 2022

Прага настаивает на особых инструментах

Евросоюз нуждается в специальных инструментах для привлечения российских властей к ответственности за "преступления на Украине". Такое мнение в понедельник, 17 октября, высказал министр иностранных дел председательствующей в Евросоюзе Чехии Ян Липавский.
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Политик призвал коллег продвинуться "в европейской дискуссии об основных принципах того, как мы будем подходить к России".

В качестве специальных инструментов Липавский назвал Международный суд в Гааге или Специальный трибунал по преступлениям на Украине, сообщает ТАСС.

Ранее власти Запорожья заявили, что после освобождения Донбасса необходимо создать трибунал, а назвать его можно в честь города Славянск. В регионе отметили, что "нам не надо рефлексировать, ждать каких-то оценок международных организаций, обращаться куда-то там в Гаагу условную, еще куда-то — нам надо просто действовать самим".

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Ян Липавский
Ян Липавский
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