Число погибших после авиакатастрофы в Ейске возросло до трех человек

Самолет Су-34 упал на жилой квартал

В результате авиакатастрофы в городе Ейск Краснодарского края погибли три человека. Об этом в понедельник, 17 октября, рассказала заместитель главы региона Анна Минькова.

Чиновница написала в своем Telegram-канале, что достоверно известно о трех погибших в результате падения самолета Су-34 на жилой квартал.

Кроме того, Минькова рассказала о десяти пострадавших, среди которых — трое детей. Семеро взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии из-за отравления продуктами горения при пожаре, вспыхнувшем после авиакатастрофы. Все пострадавшие госпитализированы.

Самолет Су-34, выполнявший учебно-тренировочный полет, вскоре после взлета 17 октября упал в черте города Ейск на жилой квартал. Пилотам удалось катапультироваться. После падения самолета вспыхнул пожар в многоквартирном жилом доме.

В Министерстве обороны России предварительной причиной катастрофы назвали возгорание одного из двигателей самолета при взлете. Обстоятельства происшествия устанавливаются, возбуждено уголовное дело.

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