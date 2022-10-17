Главы Минздрава и МЧС вылетели в Ейск

Министры лично займутся организацией помощи пострадавшим при падении самолета

Министры здравоохранения и чрезвычайных ситуаций Михаил Мурашко и Александр Куренков вылетели на место происшествия в Ейске. Об этом в понедельник, 17 октября, рассказали в ведомствах, а также в оперативном штабе в Краснодарском крае.

В Ейск в помощь местным медикам направлена бригада специалистов федеральных учреждений Минздрава России, в том числе хирурги, нейрохирурги, комбустиологи, травматолог-ортопед, офтальмолог, оториноларинголог, психологи, психиатры.

От МЧС к ликвидации последствий происшествия привлечена группировка из более 410 человек и 105 единиц техники. Авиация МЧС приведена в готовность для возможной санитарной эвакуации пострадавших.

Кроме того, для оказания психологической помощи пострадавшим к месту происшествия направлены психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и Главного управления МЧС России по Ростовской области, сообщает ТАСС.

Самолет Су-34 упал на жилой квартал в Ейске 17 октября. В результате начался пожар. По последним данным, погибли три человека, еще десять человек, включая детей пострадали. Среди них семеро взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии.

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