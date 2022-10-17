Блинкен объяснил необходимость противостоять России на Украине

Вашингтон намерен продолжить поддержку Киева

США должны противостоять России на Украине, иначе могут возникнуть конфликты в других частях мира. Такое заявление в понедельник, 17 октября, сделал американский госсекретарь Энтони Блинкен.

По словам главы Госдепартамента, отказ Вашингтона от дальнейшей поддержки Киева создает "риск открыть ящик Пандоры", а другие государства, не только европейские, могут сделать из этого собственные выводы.

При этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США намерены оказывать поддержку Киеву сколько потребуется, Вашингтон нацелен на предоставление военной и экономической помощи.

Американская администрация также выступила с осуждением российских ракетных ударов по объектам инфраструктуры Украины. Жан-Пьер пообещала, что Вашингтон продолжит "навязывать издержки для России, чтобы призвать ее к ответу", сообщает ТАСС.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что американские власти верят в свою способность "удаленно" контролировать эскалацию конфликта на Украине без ущерба для себя, но Москва призывает США осознать ответственность за судьбы мира.

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