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Блинкен объяснил необходимость противостоять России на Украине

22:04
  • понедельник
  • 17 октября 2022

Вашингтон намерен продолжить поддержку Киева

США должны противостоять России на Украине, иначе могут возникнуть конфликты в других частях мира. Такое заявление в понедельник, 17 октября, сделал американский госсекретарь Энтони Блинкен.
Global Times: США с удовольствием наблюдают за эскалацией конфликта

По словам главы Госдепартамента, отказ Вашингтона от дальнейшей поддержки Киева создает "риск открыть ящик Пандоры", а другие государства, не только европейские, могут сделать из этого собственные выводы.

При этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США намерены оказывать поддержку Киеву сколько потребуется, Вашингтон нацелен на предоставление военной и экономической помощи.

Американская администрация также выступила с осуждением российских ракетных ударов по объектам инфраструктуры Украины. Жан-Пьер пообещала, что Вашингтон продолжит "навязывать издержки для России, чтобы призвать ее к ответу", сообщает ТАСС.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что американские власти верят в свою способность "удаленно" контролировать эскалацию конфликта на Украине без ущерба для себя, но Москва призывает США осознать ответственность за судьбы мира.

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Энтони Блинкен
Энтони Блинкен
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