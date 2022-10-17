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Россия отвергла возможность демилитаризации Запорожской АЭС

22:24
  • понедельник
  • 17 октября 2022

Объект слишком важен и останется под охраной Росгвардии

Российская сторона по-прежнему выступает против демилитаризацию Запорожской АЭС и периметра вокруг нее. Об этом рассказал в понедельник, 17 октября, заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.
Десятки украинских дронов сбили российские военные в районе ЗАЭС

Дипломат указал, что вывод росгвардейцев с территории вокруг Запорожской АЭС может привести к снижению степени ее защищенности и повышению угрозы совершения террористических актов, а также к появлению условий контрнаступления ВСУ.

При этом представитель внешнеполитического ведомства уточнил, что в Москве поддерживают инициативу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси о создании зоны защиты вокруг станции "в принципиальном плане", однако считают необходимым договориться о параметрах предлагаемой зоны защиты, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что ВСУ готовят новый план захвата Запорожской АЭС. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что Киев выбрал для этой цели новое место для форсирования Днепра. По его информации, украинские военные готовы выдвинуться к станции со стороны западной части Каховского водохранилища.

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