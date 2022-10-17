Канада расширила санкции против России

В "черный список" попали Тина Канделаки, Сергей Безруков и Владимир Мединский
Канада расширила антироссийские санкции. В санкционный список внесены 34 физических лица и одна организация, которые, по мнению канадских властей, причастны к "распространению дезинформации".
Так, санкции касаются в том числе телеканала "Звезда", журналистов Михаила Леонтьева, Тины Канделаки, Кирилла Клейменова, Александра Коца, Дмитрия Губерниева, Павла Гусева, Александра Гамова.
Также ограничения введены в отношении актеров Сергея Безрукова, Дмитрия Певцова, Владимира Машкова, помощника президента России Владимир Мединского, руководителя фракции "Новые люди" в Госдуме Алексея Нечаева.
Как уточняется в сообщении, Оттава считает "неоправданной попытку аннексии украинской территории".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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