"Запрещенная" классика: что ждет российскую литературу после принятия закона

В Госдуме успокоили россиян - классические сюжеты не подпадают под ограничения

Сюжет сюжету рознь. Думские слушания по закону о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений встревожили литературную общественность. Российский книжный союз даже написал письмо одному из авторов законопроекта Александру Хинштейну, а как быть с классической литературой, издатели недоумевают: классический книжный ассортимент не пойдёт ли поперек закона?

Книжный союз приводит примеры - монолог Екатерины из пьесы "Гроза" Островского, перед тем как в Волгу бросилась, может считаться пропагандой самоубийства? Сцены сексуального насилия в произведениях Ивана Бунина, Михаила Шолохова, Томаса Гарди, как быть с ними? Достоевский с его криминальным нарративом? Классические сюжеты из школьной программы не станут трактовать как пропаганду отрицания семейных ценностей, интересуются в книжном союзе. Одна "Анна Каренина" Толстого чего стоит! Список длинный - там и Пушкин, и Горький, и Булгаков с Куприным. А у некоторых авторов так и вообще описаны нетрадиционные сексуальные отношения. К чему могут привести такие сюжеты?

Смотрим дальше! Любимые наши сказки - там половина сюжетов криминальные! Как интерпретировать. Маньяки-пенсионеры травили зверей хлебобулочными изделиями с запрещенными веществами. Это наш "Колобок". Отпрыск благородных родителей женился на земноводном. "Царевна-лягушка". Налицо прославление небанальных отношений. Служитель культа был убит гастарбайтером за то, что отказался платить наличными. "Сказка о попе и работнике его Балде". А мультики?

Открытый призыв к истязанию пресмыкающихся. Портал "Коммерсантъ" обратился в Госдуму, к Александру Хинштейну:

"По моему убеждению, классические сюжеты не подпадают под предлагаемые ограничения, поскольку речь идёт о запрете именно пропаганды, то есть распространения информации, направленной на формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, искажённого представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений".

И добавил, что даже "Лолита" Набокова пропагандой не считается. Сказка ложь, да в ней намек. Поаккуратнее всё же с сюжетами. Иной раз в этих книжках всё в действительности не так, как на самом деле.

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