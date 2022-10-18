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Дальнейшее противостояние: что ждет отношения Китая и США

08:57
  • вторник
  • 18 октября 2022

Китай финансово завязан на США

Какой будет стратегия развития КНР в ближайшие годы? По каким направлениям будут укрепляться связи Москвы и Пекина? Грозит ли китайско-американским отношениям дальнейшее обострение?
ЕС готовится пересмотреть отношения с Китаем под влиянием Вашингтона

Заявления, прозвучавшие на съезде Китайской компартии и зарубежную реакцию на них, Алексей Фролов подробнее обсудил в программе "События. 25-й час". На вопросы ведущего ответил профессор Высшей школы экономики Сергей Лузянин.

"Мы знаем, что Китай завязан на США на 750 миллиардов долларов. Колоссальная сумма. И с Европой – на 824 миллиарда. То есть фактически Китай при всем желании порвать отношения с США этого сделать не может. Но при этом он должен противостоять геополитике США, особенно в технологической сфере", - рассказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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