Минобороны показало работу ЗРК "Тор" в ходе спецоперации

Комплекс может вести до 40 воздушных целей

Сверхнадёжную защиту от воздушных атак противника обеспечивают расчёты зенитных ракетных комплексов "Тор". Кадры боевой работы опубликовало наше Минобороны.

Комплекс одновременно ведёт до 40 воздушных целей на расстоянии в десятки километров. Уничтожать объекты противника эти зенитные установки способны даже на ходу, причём могут быть поражены до четырех целей.

От наших зенитчиков не удаётся скрыться ни украинским самолётам, ни ракетам, выпущенным из американских "Хаймарсов", ни беспилотникам турецкого производства.

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