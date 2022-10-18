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Минобороны показало работу ЗРК "Тор" в ходе спецоперации

08:45
  • вторник
  • 18 октября 2022

Комплекс может вести до 40 воздушных целей

Сверхнадёжную защиту от воздушных атак противника обеспечивают расчёты зенитных ракетных комплексов "Тор". Кадры боевой работы опубликовало наше Минобороны.
Минобороны показало работу "Ночных охотников" в зоне спецоперации

Комплекс одновременно ведёт до 40 воздушных целей на расстоянии в десятки километров. Уничтожать объекты противника эти зенитные установки способны даже на ходу, причём могут быть поражены до четырех целей.

От наших зенитчиков не удаётся скрыться ни украинским самолётам, ни ракетам, выпущенным из американских "Хаймарсов", ни беспилотникам турецкого производства.

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