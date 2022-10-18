Несколько часов сдерживал неонацистов: новые подвиги российских военных

Данные предоставило Минобороны

Информация о подвигах наших военных, которые с мужеством и честью выполняют свой воинский долг в ходе спецоперации.

Старший сержант Камран Алибеков, управляя разведывательным беспилотником, обнаружил военную колонну противника и оперативно передал координаты командованию, что позволило нашим военным нанести точный артиллерийский удар и уничтожить пять бронемашин неонацистов.

Подразделение под командованием гвардии капитана Евгения Деканова уничтожило два опорных пункта, свыше 10 единиц бронетехники националистов и более 90 боевиков. Благодаря этому попытка наступления украинских радикалов в районе важного населенного пункта провалилась.

Гвардии сержант Василий Кравцов в составе артиллерийского расчёта несколько часов сдерживал неонацистов, не позволяя им перейти в наступление. В ходе боестолкновения было уничтожено более сотни боевиков, а также 18 единиц техники ВСУ.

Младший сержант Семён Молодкин под плотным огнём противника сумел отремонтировать повреждённую линию связи. Благодаря грамотным действиям Семёна была обеспечена устойчивая связь подразделений с командованием, что позволило отбить атаку националистов.

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