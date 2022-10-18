ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В российских регионах продолжается подготовка мобилизованных

08:52
  • вторник
  • 18 октября 2022

Их учат стрелять из противотанковых пушек и управлять квадрокоптерами

На полигонах в российских регионах ведется подготовка мобилизованных. В Новосибирской области занимаются уже сформированные разведгруппы, сообщает "ТВ Центр".

Они отрабатывают навыки ведения инженерной разведки и уничтожения объектов противника, порядок действий при наступлении и обороне и скрытное передвижение в лесистой местности.

В Калининградской области проходят стрельбы из самоходных артиллерийских установок "Акация". Расчеты выполняют огневые задачи с открытых позиций.

В Приморье на полигоне Береговых войск Тихоокеанского флота мобилизованные военнослужащие осваивают современную боевую технику - танки Т-80БВ и боевые машины пехоты БМП-3. Обучение с резервистами проводят инструкторы, имеющие боевой опыт.

В Хабаровском крае отрабатывают боевые стрельбы из 100-миллиметровых противотанковых пушек МТ-12 "Рапира". В ходе практических занятий ведут стрельбу по целям, имитирующим танки противника на дальности до 1000 метров.

А в Приамурье мобилизованных обучают управлению квадрокоптерами. Занятия проводят на базе "Дрон-школы" с учетом опыта ведения боевых действий на Украине.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Частичная мобилизация
Частичная мобилизация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.