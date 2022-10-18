В российских регионах продолжается подготовка мобилизованных

Их учат стрелять из противотанковых пушек и управлять квадрокоптерами

На полигонах в российских регионах ведется подготовка мобилизованных. В Новосибирской области занимаются уже сформированные разведгруппы, сообщает "ТВ Центр".

Они отрабатывают навыки ведения инженерной разведки и уничтожения объектов противника, порядок действий при наступлении и обороне и скрытное передвижение в лесистой местности.

В Калининградской области проходят стрельбы из самоходных артиллерийских установок "Акация". Расчеты выполняют огневые задачи с открытых позиций.

В Приморье на полигоне Береговых войск Тихоокеанского флота мобилизованные военнослужащие осваивают современную боевую технику - танки Т-80БВ и боевые машины пехоты БМП-3. Обучение с резервистами проводят инструкторы, имеющие боевой опыт.

В Хабаровском крае отрабатывают боевые стрельбы из 100-миллиметровых противотанковых пушек МТ-12 "Рапира". В ходе практических занятий ведут стрельбу по целям, имитирующим танки противника на дальности до 1000 метров.

А в Приамурье мобилизованных обучают управлению квадрокоптерами. Занятия проводят на базе "Дрон-школы" с учетом опыта ведения боевых действий на Украине.

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