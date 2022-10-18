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Взрывы прогремели в Кривом Роге

08:18
  • вторник
  • 18 октября 2022

Сирены воздушной тревоги звучат и в Киеве

Сирены воздушной тревоги звучат над Днепропетровской областью Украины. Администрация Кривого Рога сообщила о взрывах в городе.

Воздушная тревога объявлена по всей Украине
Сигналы воздушной тревоги вновь звучат в Киеве

"Кривой Рог. Взрывы в северной части города", - написал в Telegram глава военной администрации города Александр Вилкул.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ, воздушная тревога с утра была объявлена в нескольких областях Украины. ВС России нанесли удары по объектам в Киевской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольных украинским военным территориях Запорожской области. В Николаевской области тревогу объявляли дважды за ночь, в регионе частично пропало электричество.

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