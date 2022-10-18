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Пленные солдаты ВСУ сообщили о тотальной мобилизации на Украине

08:43
  • вторник
  • 18 октября 2022

Берут всех подряд, невзирая на состояние здоровья

Попавшие в плен украинские военнослужащие рассказали о тотальной мобилизации на Украине. По их словам, украинские военкоматы резко снизили требования к состоянию здоровья, фактически, берут всех подряд.

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"Написали: здоров. И так — большинство", — сказал двадцатитрехлетний Иван Ряхлицкий из Черкасской области. Раньше его не брали в армию по состоянию здоровья, теперь же заявили, что "с таким люди служат".

По рассказам пленных, которые приводит РИА Новости, украинские медкомиссии не прислушивается к жалобам. Нет смысла говорить, что что-то болит.  Собеседники агентства не смогли припомнить ни одного случая, чтобы кого-то признали негодным. Кроме того, в медкомиссии может присутствовать не врач, а ветеринар.

Попавшие в плен к ВС России военнослужащие ВСУ также рассказали, что в плену к ним хорошо относятся и кормят не хуже, чем дома - вопреки утверждениям их командования, что в плен лучше не сдаваться. Пленные подчеркнули, что их никто не бил и не унижал.

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