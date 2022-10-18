ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Офис Зеленского подтвердил удары по объектам в Житомире и Днепропетровске

09:20
  • вторник
  • 18 октября 2022

В городах пропало энергоснабжение, нет воды

Удар ВС России пришелся по объекту энергообеспечения в Житомире. Информацию подтвердил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.

"Цели достигнуты": МО отчиталось об ударах по энергообъектам Украины
Власти Киева подтвердили удары по ж/д узлу и зданию "Укрэнерго"

"Житомир. Предварительно, два прилета в объект энергообеспечения. Работает ГСЧС", - написал Тимошенко в Telegram. Сообщается, что в городе пропал свет.

Кроме того, по данным Тимошенко, серьезно поврежден объект энергетической инфраструктуры в Днепропетровске, в него попали две ракеты. Из-за обстрелов некоторые районы города остались без света и воды. Очевидцы сообщили местным СМИ о сильном взрыве и пожаре, над городом поднимаются клубы дыма, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.