Офис Зеленского подтвердил удары по объектам в Житомире и Днепропетровске

В городах пропало энергоснабжение, нет воды

Удар ВС России пришелся по объекту энергообеспечения в Житомире. Информацию подтвердил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.

"Житомир. Предварительно, два прилета в объект энергообеспечения. Работает ГСЧС", - написал Тимошенко в Telegram. Сообщается, что в городе пропал свет.

Кроме того, по данным Тимошенко, серьезно поврежден объект энергетической инфраструктуры в Днепропетровске, в него попали две ракеты. Из-за обстрелов некоторые районы города остались без света и воды. Очевидцы сообщили местным СМИ о сильном взрыве и пожаре, над городом поднимаются клубы дыма, передает РИА Новости.

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