Госдума рассмотрит законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды 27 октября

Документ предусматривает огромные штрафы

Законопроекты о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений будут рассмотрены Госдумой в четверг, 27 октября. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

"Вчера провели парламентские слушания. Принято решение на следующей неделе, в четверг, рассмотреть соответствующие законопроекты. Мы должны защитить наших граждан и Россию от деградации и вымирания. От тьмы, распространяемой США и европейскими государствами", - написал он.

Пакет законопроектов предусматривает запрет пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии, а также демонстрации ЛГБТ-информации и информации, побуждающей к смене пола среди подростков, в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе. За ЛГБТ-пропаганду предлагается наказывать штрафами: физических лиц – от 50 тысяч до 400 тысяч рублей, должностных – от 100 тысяч до 800 тысяч, юридических – от 800 тысяч до 5 миллионов, либо им грозит приостановление деятельности до 90 суток.

За пропаганду педофилии будет грозить штраф от 200 тысяч до 800 тысяч рублей для физлиц, от 400 тысяч до 2 миллионов - для должностных, от 1 до 10 миллионов – для юридических.

Ожидается, что уже в ноябре пакет законопроектов поступит на подпись президенту.

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