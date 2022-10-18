"Из турбины искры летели": очевидцы рассказали о крушении Су-34 в Ейске

Следствие продолжается

Техническая неисправность рассматривается в качестве основной версии крушения Су-34 в Ейске. Об этом сегодня заявили в Следственном комитете. Число погибших в результате трагедии увеличилось до 13. 15 пострадавших находятся в больницах. Четверо - в тяжёлом состоянии. Этим утром сотрудники МЧС завершили разбор завалов. Спасли почти 70 человек.

К месту трагедии уже несут цветы и мягкие игрушки. Для Ейска – это общая трагедия и несчастный случай, который пилоты пытались предотвратить. По последним данным, в результате катастрофы погибли 13 человек, в том числе трое детей. Пострадали 19 жителей – им оказана медицинская помощь. Четырех в тяжёлом состоянии доставили санавиацией в Краснодар. К переводу готовят ещё двух пациентов.

К штабу МЧС идут эвакуированные жители. В доме проживали порядка 600 человек. Разыскивают родственников и знакомых, спрашивают, когда можно будет попасть в дом. Квартиры покидали в спешке – не взяли ни лекарства, ни вещи.

Крушение самолета произошло накануне в 18:20. На кадрах отчетливо видно - истребитель держит траекторию. Летит над городом. Затем двойная вспышка, резкое падение и столб огня.

В результате крушения многоцелевого истребителя Су-34 произошло возгорание топлива. Огонь перекинулся на многоэтажное жилое здание. Выгорел целый подъезд с первого по девятый этажи. Возгорание охватило площадь почти в 2 тысячи квадратных метров. Пожару присвоен третий ранг.

Минобороны сообщило – это был учебно-тренировочный полет. Авария произошла в момент набора высоты. В докладе летчики указали, что причиной стало возгорание одного из двигателей при взлете. По словам очевидцев, пилоты катапультировались в самый последний момент. Это подтверждают и обломки самолета – часть кабины, автоматически отлетающая во время катапультирования, лежит всего в нескольких метрах о дома.

"Когда он летел, у него из турбины искры летели. И он там зацепил крышу. Пилот, который катапультировался, здесь выпал, лежал парашют. Ну а самолет туда влетел, взорвался. Все быстро очень было", - говорит очевидец ЧП.

Ночью по поручению Владимира Путина для помощи пострадавшим в результате ЧП в Ейск прибыли губернатор Краснодарского края, главы МЧС и Минздрава. Власти региона приняли решение выплатить единовременную выплату каждому пострадавшему — 10 тысяч рублей. И ещё по 50 на каждого прописанного члена семьи при частичной утрате имущества, при полной - в два раза больше. Пострадавшим в случае лёгкого вреда здоровью по 200 тысяч, в случае среднего и тяжкого — по 400. Родственники погибших получат миллион.

Прокуратура уже начала проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело. На место происшествия направлены криминалисты центрального аппарата ведомства и военные специалисты.

Следствием изъяты образцы топлива на аэродроме вылета, а также необходимая документация. Допрашиваются летчики, которые успели катапультироваться, а также персонал аэродрома. С места крушения самолета уже изъяты бортовые самописцы, по ним назначены экспертизы. В настоящее время следствие в качестве основной версии падения рассматривает техническую неисправность воздушного судна.

Жильцы из наиболее пострадавших - 3-го и 4-го подъездов - отправлены в пункты временного размещения. С пострадавшими работают психологи, помогают волонтеры.

После окончания следственных действий начнется активная фаза разбора завалов. Девятиэтажку обследуют с помощью комплекса "Струна", после чего специалисты сделают вывод о ремонтопригодности здания.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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