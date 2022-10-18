Российские десантники отбили атаки ВСУ на херсонском направлении

Сухопутные подразделения союзных сил поддерживает наша авиация

Украинские боевики продолжают бить по населенным пунктам Донбасса. Под огнем радикалов оказались Куйбышевский и Киевские районы Донецка. Снаряды натовского калибра рвались в селах Каштановое и Александровка. За минувшие сутки в результате атак радикалов как минимум 3 мирных жителя погибли, 15 ранены. Российские военные тем временем пресекают любые попытки противника прорвать оборону. Наши подразделения успешно отражают вражеские атаки на всей линии фронта.

Основные бои сейчас идут на херсонском направлении. Подразделения ВДВ российской армии уничтожили значительное число танков ВСУ и бронемашины НАТО. На одном из участков превосходящий по численности противник в течение суток атаковал 12 раз. Но все атаки были отбиты.

С воздуха сухопутные подразделения союзных сил поддерживает наша авиация. На малой высоте штурмовики Су-25 заходят на полевые позиции боевиков и поражают цели. С земли удары наносят реактивные системы залпового огня "Ураган".

В районах дислокации наша артиллерия находится под защитой электромагнитных комплексов, которые ведут наблюдение за воздушным пространством и в случае обнаружения дронов противника уничтожают их электромагнитным импульсом. Также небо надежно прикрывают зенитно-ракетные комплексы "Тор".

На территории противника постоянно работает разведка. Силы специальных операций обнаруживают расположение подразделений националистов, отслеживают передвижение колонн техники, уничтожают инженерные объекты ВСУ.

Этой ночью в Москве встретили 110 российских граждан, в том числе 72 моряка, которых киевский режим с февраля удерживал на территории Украины без объяснения причин. По прилету - первым делом звонки родным и нескрываемые эмоции.

"Мы туда пришли, в порт Измаил шестого февраля, ну и 24 февраля началась спецоперация и нам запретили выходить. На судне проходила вся наша жизнь. Были утром и вечером проверки. Да, мы в заложниках находились. Но живы-здоровы, значит, все нормально", - говорит один из моряков.

Украинской стороне переданы 108 женщин-военнослужащих ВСУ. Еще две добровольно отказались возвращаться, пожелав остаться в России. Обмен произошел при личном участии уполномоченного по правам человека при президенте Татьяны Москальковой.

"Сегодня завершилась череда очень сложных длинных переговоров по возвращению наших гражданских моряков на Родину. Мы работаем с теми обращениями, которые приходят в наш адрес. И во взаимодействии с Министерством обороны пытаемся выяснить судьбу каждого человека, его местонахождение, его положение и состояние", - сообщила она.

Омбудсмен рассказала, что на состоявшейся во время обмена встрече с уполномоченным по правам человека Верховной рады Дмитрием Лубинцом достигнута договоренность о совместной работе по поиску пропавших без вести.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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