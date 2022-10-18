Провальная политика Лиз Трасс вызвала недовольство однопартийцев

Она не собирается уходить в отставку

ЕС пока не может ввести потолок цен на газ. Причина - внутренние разногласия и проблемы с поиском альтернативных поставщиков, сообщило издание Блумберг. На фоне энергетического кризиса во многих странах Европы растёт социальное недовольство. Из-за провальной экономической политики британского премьера всё больше однопартийцев призывают главу правительства уйти в отставку. Но Лиз Трасс заявила, что делать этого не намерена.

Это не комедийное британское шоу, это заседании парламента. Палата общин не сдерживает смех, когда представитель Лиз Трасс сообщает, почему премьер не удосужилась прийти на встречу по случаю первого выступления нового министра финансов, которого сама же и назначила.

"Я думаю, что при этом консервативном правительстве каждый сможет побывать премьер-министром по 15 минут", - говорит лидер лейбористской партии Кейр Стармер.

Если не 15 минут, то каждые полтора месяца – именно столько Элизабет Трасс находится на посту премьер-министра и за это время уже успела наворотить дел и испортить отношения с парламентом. И даже с котом Ларри, проживающем в резиденции премьера. В аккаунте соцсетей, ведущемся от его имени, появился пост: Лиз Трасс – бывший премьер-министр, просто она еще не знает об этом.

Ларри жил на Даунинг-Стрит еще при Кэмероне, и Терезе Мэй. К отставке призывал Бориса Джонсона. Упражняются в творчестве и британские карикатуристы. "Лиз Трасс еще жива, но ее уже препарируют". Не уйдет сама – ее, как говорится, "уйдет" новый министр финансов. В его руке нога премьера. Джереми Хант ведет себя так, словно он уже руководит кабинетом. Но судя по реакции парламентариев, и он выбрал не совсем правильный путь в эти сложные экономические времена для Британии.

"Каждое из тех решений - сокращение расходов или увеличение налогов - будет формироваться на основе консервативных ценностей", - сказал он.

Стоит обратить внимание – на заднем фоне Лиз Трасс. Под конец заседания она все-таки появилась. Впрочем, премьер привыкла прятаться за сильные спины своих министров финансов. Пока Джереми Хант призывает членов парламента дать Элизабет еще один шанс и возможность еще немного порулить, Трасс заявляет, что подавать в отставку и не собиралась.

"Я признаю, что мы допустили ошибки, я сожалею об этих ошибках. И я их исправляю - я назначила нового министра финансов, мы восстановили экономическую стабильность, и теперь я хочу продолжать добиваться поставленных целей", - заявила она.

О какой экономической стабильности говорит Трасс – удивляются аналитики консалтинговых компаний. Стана впадает в глубокую рецессию, которая продлится до лета, пишет газета Evening Standard. К спаду привело сочетание резкого увеличения цен на энергоносители, роста инфляции, достигшей максимального значения за последние 40 лет, и повышения процентных ставок. Правительство Трасс, вопреки обещаниям, заморозит тарифы на электроэнергию не на 2 года, а только на 7 месяцев, чем провоцирует новые волнения.

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Елена Макарова, "ТВ Центр".

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