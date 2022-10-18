Москвичей предупредили об усилении ветра и дожде

Жителей столицы призвали к осторожности

Жителей столицы предупредили об усилении ветра до 15 метров в секунду. Неприятных ощущений москвичам добавит и сильный дождь.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 09:00 до 16:00 18 октября местами в Москве ожидается сильный дождь, ветер юго-западный, западный до 15 м/ с", - сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России.

В МЧС напомнили о мерах предосторожности. Пешеходам рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться от непогоды под деревьями. Автомобилистам советуют снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Следует избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений и опережений, передает ТАСС.

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