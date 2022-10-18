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Американские ученые разработали опасный штамм COVID-19

11:43
  • вторник
  • 18 октября 2022

США проводят сомнительные эксперименты

Американские учёные создали новый вариант коронавируса с очень высокой летальностью. Об этом сообщило британское издание Daily Mail.
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По его данным, исследователи из Бостона и Флориды соединили уханьский штамм ковида и шиповидный белок "омикрона". В итоге смертность среди лабораторных мышей превысила 80 процентов. Тогда как от "омикрона" не умерло ни одно подопытное животное.

Учёные заразили гибридным штаммом и клетки лёгких человека, выращенные искусственным путём. Выяснилось, что он производит в 5 раз больше вирусных частиц, чем крайне заразный "омикрон". При этом исследователи считают, что их изобретение менее опасно для людей, чем для мышей. Доказательств не представлено, сообщает "ТВ Центр".

США известны своими сомнительными экспериментами. Они проводят опыты с возбудителями смертельных болезней и средствами их распространения в разных странах мира, не считаясь с рисками для местного населения. Секретные биологические лаборатории работали и на Украине. Не исключены утечки и другие сбои, в результате которых вирусы могут выйти за пределы научных центров.

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