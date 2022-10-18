Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Никиты Клюганова

Мальчику требуется срочная помощь

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш сюжет о 13-летнем Никите Клюганове из Нижегородской области. Его история потрясает до глубины души. Год назад врачи диагностировали у мальчика саркому малой берцовой кости левой ноги. А накануне операции выяснилось, что болезнь прогрессировала и серьёзно поразила ещё и вторую ногу. Удалять раковые очаги вместе с костными тканями пришлось сразу на обеих конечностях, после чего ребёнок потерял способность полноценно ходить. Чтобы справиться с осложнениями после хирургического вмешательства, Никите требуется специальный индивидуальный имплант стоимостью больше 2 миллионов рублей. Родители мальчика в отчаянии. Ведь таких денег у них нет.

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Никиты. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти далее по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции.

Преодолевая боль и усталость, тринадцатилетний Никита учится ходить, опираясь на больничные ходунки. После тяжелейшей операции по удалению рака костных тканей, на правую ногу ребенок практически не может опираться совсем, передвигать левую помогает специальный ортез.

"Очень хотелось вернуться к обычной жизни. Мне очень хотелось ходить на двух ногах, но пока можно было на одной, и я на ней старался какое-то время, неделю, наверное, сначала только стоял, увеличивая время. Потом я начал ходить по палате, через какое-то время я уже ходил до поста", - говорит Никита.

Того, что их сын с таким мужеством способен справляться с обстоятельствами, в которых самообладание мог бы потерять любой взрослый, родители Никиты и подумать не могли. Ещё год назад он был обычным подростком. Ходил в школу, занимался в секции единоборств. После того, как на одной из тренировок мальчик получил травму левой ноги, его повезли к врачу. В диагноз, который тот поставил, близкие Никиты отказывались верить - остеосаркома малой берцовой кости.

"В Нижегородской областной детской больнице мы прошли все обследования, и такой для нас очень грустный диагноз подтвердился. Проходили сначала курс химии в Нижнем Новгороде. Затем была назначена дата операции на начало февраля 2022", - рассказал Сергей Клюганов.

На операцию мальчика направили в Московский Центр онкологии имени Димы Рогачева. Здесь Никиту и его родителей ожидало ещё одно тяжелое известие. Обследование показало метастазы и большое поражение бедренной кости уже теперь и на другой ноге.

"На операцию мы пришли на двух ногах, а вышли с неё - выехали с оперированными двумя ногами. Никита не мог вставать. Не мог ходить. Это были ужасные, адские боли. Никита кричал, боролся", - говорит Татьяна Клюганова.

Боли и дискомфорт в правой ноге не прошли и сейчас - спустя полгода после операции. Их причина во временной конструкции, которую врачам пришлось поставить взамен почти половины удаленного бедра.

"Дело в том, что с помощью этой системы нельзя давать 100% нагрузку на конечность и использовать её весь функциональный потенциал. Для замещения дефекта нужен специальный эндопротез, который позволит ему ходить, сгибать колено, стопа будет работать и не использовать средства дополнительной опоры", - сообщил Артем Артемов, врач травматолог-ортопед отделения онкологии и детской хирургии НМИЦ ДГОИ им. Димы Рогачева.

Получить заветный протез, который поможет ему снова начать опираться на правую ногу, сейчас самая большая мечта Никиты. Ради неё он готов снова терпеть и боль, и все трудности реабилитации. "Я готов сделать с протезом все заново, только бы побыстрее начать ходить", - говорит Никита.

Протез, изготовленный специально для Никиты, можно будет раздвигать по мере его роста с помощью магнитов, а значит и без операций. Только вот заказать такую конструкцию пока можно лишь за границей, где она стоит больше двух миллионов рублей. Таких денег в семье из глубинки, где работает только папа, нет. Но помочь может каждый. Даже символическая сумма для Никиты сейчас - это шаг к жизни без боли и костылей.

Татьяна Сидорова, Юрий Тимошин, "ТВ Центр".

Ещё раз напомним - ждать Никита не может, каждый день хрупкая конструкция в его ноге может повредиться, причинив вред самому ребенку. Поэтому помощь нужна как можно скорее. Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Никиты Клюганова, программа 1524

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