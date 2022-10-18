В Москве проходит медиафестиваль "Родина в сердце"

На конкурс было подано почти 150 работ

В Центральном доме кино проходит седьмой Московский медиафестиваль патриотической тематики "Родина в сердце". Его цель - воспитание гражданина, любящего свою страну.

При этом задействуются новые технологии и современные подходы. На конкурс поступило почти полторы сотни работ из разных городов России. Участники присылали документальные фильмы, телепрограммы, интернет-ролики и репортажи.

В дни медиафестиваля пройдут встречи с авторами проектов, мастер-классы от известных режиссёров, а также будут подведены итоги и состоится церемония награждения победителей.

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