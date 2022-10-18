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В Московской консерватории показали спектакль "Угрюм-река - жизни океан"

11:55
  • вторник
  • 18 октября 2022

По мотивам романа Вячеслава Шишкова

В Большом зале Московской государственной консерватории состоялась премьера музыкально-драматического спектакля "Угрюм-река - жизни океан" по мотивам романа Вячеслава Шишкова

Авторы постановки экспериментируют с формой, при этом не нарушая структуры литературного произведения. Перед зрителем разворачивается представление с элементами детектива, комедии и драмы.

Главные составляющие спектакля - слово и музыка. А декорации, свет и костюмы являются штрихами, дополняющими образ главного героя. Премьера прошла в рамках проекта "Новому веку - новые имена" при поддержке Российского Фонда культуры.

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Спектакль "Угрюм-река - жизни океан"
Спектакль "Угрюм-река - жизни океан"
Спектакль "Угрюм-река - жизни океан"
Спектакль "Угрюм-река - жизни океан"
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