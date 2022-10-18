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Три взрыва прогремели на энергообъекте в Киеве

10:18
  • вторник
  • 18 октября 2022

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Взрывы прогремели утром 18 октября в украинской столице. Офис президента Зеленского сообщил о трех попаданиях в объект энергетической инфраструктуры. Детали позже сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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"Утром в Киеве снова взрывы. Деснянский район. Объект критической инфраструктуры. Все службы следуют на место. Более подробная информация впоследствии", - написал Кличко в Telegram.

Очевидцы сообщают о задымлении рядом с киевской ТЭЦ №6. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, передает ТАСС.

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