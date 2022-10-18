Угрозы обрушения пострадавшего дома в Ейске нет

Его оценят с помощью комплекса "Струна"

На данный момент угроза обрушения дома в Ейске, во двор которого упал самолет Су-34, отсутствует.

Об этом во вторник, 18 октября, заявил глава ГУМЧС по Краснодарскому краю Олег Волынкин.

"Угрозы обрушения на данный момент нет", — заявил он журналистам.

Волынкин уточнил, что аварийно-восстановительные работы в доме планируется завершить в течение суток. Состояние многоэтажки оценят с помощью комплекса "Струна".

Российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в жилом квартале Ейска вечером 17 октября. Самолет вылетел с аэродрома ЮВО и направлялся на учебно-тренировочный полет. Причиной падения стало возгорание одного из двигателей при наборе высоты.

Летчики успели катапультироваться. В результате падения истребителя загорелся жилой многоэтажный дом, огнем охватило 17 квартир. По последним данным, погибли 13 человек (10 взрослых и трое детей). Пострадали 19 человек, четверо из них находятся в реанимации.

На месте ЧП работают военные следователи, криминалисты и другие специалисты. Следствие изъяло образцы топлива, бортовые самописцы и необходимую документацию. Допрашиваются летчики и персонал аэродрома, заявили в СКР.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним.

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