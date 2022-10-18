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Медицинский вертолет эвакуировал пострадавших в ДТП на Киевском шоссе

10:40
  • вторник
  • 18 октября 2022

Один человек погиб

Один человек погиб в крупном ДТП с микроавтобусом на Киевском шоссе в Новой Москве. Пострадавших эвакуирует медицинский вертолет, сообщили в МЧС.

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"На место происшествия прибыл санитарный вертолет для госпитализации пострадавших", - приводит комментарий сотрудника экстренных служб РИА Новости.

Уточняется, что в микроавтобусе в момент аварии находились 25 человек. Один пассажир погиб. По последним данным, пострадали девять человек.

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