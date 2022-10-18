СК озвучил основную версию аварии самолета в Ейске

Дело возбуждено по статье о нарушении правил полетов

Причиной падения самолета Су-34 в Ейске стала техническая неисправность. Основную версию аварии озвучили в пресс-службе Следственного комитета России.

"В настоящее время следствие в качестве основной версии падения рассматривает техническую неисправность воздушного судна", - говорится в сообщении СК.

Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске при выполнении тренировочного полета, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала произошло возгорание топлива самолета. По последним данным, погибли 10 взрослых и трое детей, еще 19 человек – из них пятеро детей – пострадали.

Возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов. Эксперты исследуют черные ящики самолета, специалисты продолжают работать на месте происшествия.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"