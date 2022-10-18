Недавно вернувшийся с МКС космонавт сбил пешехода

Пострадавший - сотрудник ЦКП

Вернувшийся две недели назад С Международной космической станции Герой России, космонавт Олег Артемьев, угодил в ДТП.

Инцидент произошел накануне вечером в подмосковном Королеве, пишет telegram-канал SHOT. Артемьев сбил человека вне зоны пешеходного перехода. Пострадавшим оказался сотрудник ЦПК Анатолий Уронов, его госпитализировали с переломами.

"ДТП произошло в понедельник вечером в условиях ограниченной видимости - на плохо освещённой дороге вне зоны пешеходного перехода", - уточнили в "Роскосмосе".

В госкорпорации добавили, что Артемьев был трезв. Он сам оказал первую помощь пострадавшему и вызвал на место аварии врачей.

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