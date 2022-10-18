В России с коронавирусом госпитализировали 1937 человек

Скончался 91 пациент

За сутки в России госпитализированы 1937 заболевших коронавирусом. Об этом во вторник, 18 октября, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 9474 новых случая заражения. Выздоровели за сутки 20252 человека, скончался 91 пациент с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 606 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 130. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 647 человек, в Московской области – 139.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21324431 случай заболевания, зарегистрировано 389084 летальных исхода.

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