В Совфеде захотели временно заблокировать YouTube

"В качестве последнего предупреждения"

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков намерен обратиться в Роскомнадзор и Генпрокуратуру с предложением рассмотреть возможность блокировки YouTube в России.

"Я буду обращаться в Роскомнадзор и Генпрокуратуру с предложениями о введении оборотного штрафа для Google и о том, чтобы продумать возможность блокировки YouTube на территории России", - сказал Пушков агентству ТАСС.

Он уточнил, что речь может идти о временной блокировке "в качестве последнего предупреждения".

В свою очередь глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что решение заблокировать аккаунты верхней палаты парламента не приведет к блокировке YouTube в России. При этом сенатор считает, что нужно развивать свои онлайн-площадки.

С ним согласен зампред комитета по международным делам, глава временной комиссии по защите суверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России Андрей Климов. По его словам, многие россияне и организации связали свою деловую активность с YouTube.

"И очень внимательно нужно все это взвешивать. Мы себе в ноги и в руки не стреляем и стрелять не должны. Но это не значит, что нам надо продолжать любить все эти иностранные платформы, а значит, что надо ускоренными темпами развивать и продвигать свои ресурсы в цифровом пространстве", - сказал Климов.

Канал Совета Федерации в YouTube был заблокирован во вторник, 18 октября. В пресс-службе Google объяснили это решение соблюдением законов о санкциях против России.

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