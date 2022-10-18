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Российская артиллерия уничтожила диверсантов в Запорожье

11:47
  • вторник
  • 18 октября 2022

ВСУ несут большие потери

Украинские диверсионные и штурмовые группы были замечены российской разведкой при попытке проникнуть на освобожденную территорию Запорожья. Нарушителей накрыла артиллерия ВС России, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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"Участились случаи прощупывания нашей обороны диверсионно-разведывательными и небольшими штурмовыми группами боевиков Владимира Зеленского. Тактика одна – это спецгруппы до десяти человек, которые по разным направлениям пытались проникнуть за линию фронта", - приводит слова Рогова РИА Новости.

Представитель администрации Запорожья уточнил, что диверсантов выявляют при помощи беспилотников. Также БПЛА помогли обнаружить большое скопление украинских войск под городом Орехов. По данным Рогова, ВСУ готовились к прорыву, но были накрыты артиллерийским огнем.

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