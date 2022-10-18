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Зеленский признал разрушение 30% украинских электростанций

12:09
  • вторник
  • 18 октября 2022

По его словам, теперь возможностей для переговоров с президентом России не осталось

Владимир Зеленский не видит возможностей для переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. Тем более после того, как ВС России разрушили 30% украинских электростанций.

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"С 10 октября 30% электростанций Украины были разрушены, что вызвало массовые отключения электричества по всей стране. Возможности для переговоров с Путиным не осталось", - написал Зеленский в соцсети.

Тем временем украинцев предупредили о возможности веерных отключений электричества. В офисе Зеленского заявили, что населению страны надо готовиться к экономии электроэнергии этой зимой. Граждан призывают рационально использовать электроприборы, передает ТАСС.

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