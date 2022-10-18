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Кремль: указа Путина о завершении мобилизации в России пока нет

12:31
  • вторник
  • 18 октября 2022

Пороги по количеству мобилизованных остаются неизменными

Президент России Владимир Путин пока не планирует подписывать заявление или указ о прекращении частичной мобилизации по всей стране.
Путин поручит Совбезу проинспектировать подготовку мобилизованных

Об этом во вторник, 18 октября, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Минобороны для каждого региона были установлены показатели по численности <…> Что касается президентского указа о полном завершении частичной мобилизации, то его в настоящий момент нет, но будем информировать", - отметил представитель Кремля.

Процесс частичной мобилизации в тех регионах, которые справились с мобилизационным заданием, уже исчерпан и остановлен. Также Песков ответил, что пороги по количеству мобилизованных остаются неизменными.

"Там не может идти речи о превышении общего количества, как сформулировано в указе, до 300 тысяч человек", — ответил Песков журналистам.

Накануне частичная мобилизация завершилась в Москве и Подмосковье. Ранее о выполнении плана также отчитались власти Крыма, ЕАО, Забайкальского края, Пермского края, Бурятии, Адыгеи, Краснодарского края, Мордовии, Ставропольского края, Брянской, Архангельской, Ивановской, Тамбовской, Курганской областей и других регионов.

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