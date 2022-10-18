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Песков рассказал о распространении "ядерного зонтика" на новые регионы

12:52
  • вторник
  • 18 октября 2022

ЛДНР, Херсон и Запорожье - это часть России

Защита Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей осуществляется так же, как и защита всей остальной территории страны.

Об этом во вторник, 18 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о распространении "ядерного зонтика" на новые регионы.

Новые территории были присоединены сравнительно недавно, поэтому сейчас ведет работа по их интеграции в юридическую, экономическую, социальную системы, а также в систему безопасности.

"Все эти территории являются неотъемлемой частью Российской Федерации, и, соответственно, все они защищаются, их безопасность обеспечивается равно на таком же уровне, как вся остальная территория России", - подчеркнул Песков.

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