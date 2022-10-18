Станция метро "Тютчевская" завершена на 70%

Продолжается строительство Троицкой линии

Первый участок новой Троицкой линии метро планируют запустить уже в 2025 году. Сейчас возводят тоннели и пять станций будущей ветки.

Так, "Тютчевская" завершена уже на 70 процентов. Основные монолитные и земляные работы там закончили несколько недель назад, а сейчас строители приступили к оформлению платформы и служебных помещений.

Троицкая линия метро станет одной из самых протяженных линий, её длина составит почти 40 километров. Но главное - она наконец свяжет Новую Москву с центральными районами города.

"На участке от коммунарки до самого Троицка мы заканчиваем подготовительные проектные работы, уточняем уже на финальной стадии размещение всех сооружений станционных комплексов, тоннельных сооружений", - сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

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