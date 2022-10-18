ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Станция метро "Тютчевская" завершена на 70%

15:01
  • вторник
  • 18 октября 2022

Продолжается строительство Троицкой линии

Первый участок новой Троицкой линии метро планируют запустить уже в 2025 году. Сейчас возводят тоннели и пять станций будущей ветки.

Так, "Тютчевская" завершена уже на 70 процентов. Основные монолитные и земляные работы там закончили несколько недель назад, а сейчас строители приступили к оформлению платформы и служебных помещений.

Троицкая линия метро станет одной из самых протяженных линий, её длина составит почти 40 километров. Но главное - она наконец свяжет Новую Москву с центральными районами города.

"На участке от коммунарки до самого Троицка мы заканчиваем подготовительные проектные работы, уточняем уже на финальной стадии размещение всех сооружений станционных комплексов, тоннельных сооружений", - сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Строительство вестибюля станции метро "Тютчевская"
Строительство вестибюля станции метро "Тютчевская"
Строительство станции метро "Тютчевская"
Строительство станции метро "Тютчевская"
Строительство вестибюля станции метро "Тютчевская"
Строительство вестибюля станции метро "Тютчевская"
Строительство вестибюля станции метро "Тютчевская"
Строительство вестибюля станции метро "Тютчевская"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.