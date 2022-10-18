"Без пяти сто": "Ленком" открыл выставку к 95-летию театра

Особое внимание - периоду, когда коллектив возглавлял Марк Захаров

"Ленком. Без пяти сто" - выставка с таким названием открылась в театре Марка Захарова. Легендарная сцена готовится к 95-летнему юбилею.

Репетиции, спектакли, творческие эксперименты - всё это в фотографиях и архивных документах. Здесь и первые шаги молодого коллектива, и сложный путь к новому театру - имени Ленинского Комсомола.

Разумеется, главную часть экспозиции занимает период, когда коллектив возглавлял Марк Захаров. Ему удалось соединить серьёзную драматургию, эксцентричную игру актёров, музыку и визуальные решения так, как прежде не удавалось никому. Именно Захаров превратил сцену на Малой Дмитровке в знаменитый на всю страну "Ленком".

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