Труппа из Коми представила свою версию "Дон Кихота" в Москве

В рамках фестиваля "Видеть музыку"

Лучшие спектакли со всей страны представлены сейчас в Москве на фестивале "Видеть музыку". Накануне на сцене "Новой оперы" свою версию "Дон Кихота" знаменитого балета Людвига Минкуса представила труппа из республики Коми.

В основе - эпизод романа, в котором хитроумный идальго помогает влюблённым обрести счастье. В постановке, основанной на классической хореографии Мариуса Петипа, действие происходит вполне в испанском духе - стремительно, эмоционально, ярко. А виртуозные дуэтные танцы и 32 фуэте буквально завораживают зрителя.

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