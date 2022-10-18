В больнице им. Юдина прооперировали москвича с синдромом Марфана

О своей болезни мужчина узнал случайно

Обычная профилактика помогла выявить опасную патологию. 34-летний житель столицы и не подозревал о серьёзном заболевании, пока не зашёл в один из павильонов "Здоровая Москва". Во время осмотра у мужчины выявили не только так называемый синдром Марфана, но и аневризму аорты. Причём, в опасной для жизни стадии. Молодого человека немедленно направили на срочную операцию.

Дмитрий сейчас уже вовсю готовится к выписке. Проходит контрольные обследования - ЭКГ, УЗИ. А позади - сложная операция и почти две недели в стационаре. Его диагноз - синдром Марфана. Это редкое наследственное заболевание - патология соединительной ткани. Но узнал о нём Дмитрий совсем недавно и, казалось бы, случайно. Говорит - никаких проблем со здоровьем не было, к врачам обращался редко, но заметил, что появилась одышка, решил пройти традиционное обследование в павильоне "Здоровая Москва" в ближайшем к дому парке. А дальше все развивалось стремительно.

"Врачам не понравился там результат ЭКГ, давление большое намеряли и сказали, что сразу после нас нужно будет поехать в поликлинику к дежурному врачу. Приехал в поликлинику, там еще раз всё сняли, посмотрели, кардиолога позвали, вместе с ним смотрели, в итоге сказали, что нужно госпитализироваться", - рассказал Дмитрий.

Опытный врач таких пациентов может определить сразу - по внешнему виду. "Пациент высокого роста, с длинными конечностями, длинные пальцы и сердечный горб. А причина этого горба была как раз формирующаяся аневризма восходящего отдела аорты", - пояснил Александр Пискун, заведующий отделением кардиохирургии ГКБ им. С.С. Юдина.

Причем, гигантская аневризма - десять сантиметров в ширине, говорят врачи. Представляющая реальную угрозу жизни. Пациенты с такой патологией без своевременной диагностики и операции живут не больше 40 лет. И после проведённого обследования стало понятно - тянуть с операцией Дмитрию нельзя.

"Учитывая такую большую аневризму, она прилегала к грудной клетке и при выполнении доступа ее можно было травмировать, поэтому мы сначала начали периферическое искусственное кровообращение, после чего выполнили уже доступ к сердцу, ну а дальше уже стандартная операция Бенталла - Де Боно - протезирование восходящего отдела аорты, протезирование аортального клапана", - рассказал Александр Пискун.

Фактически врачи спасли Дмитрию жизнь. Сейчас нет никакой угрозы. Месяца через полтора после операции такие пациенты обычно возвращаются на работу. Конечно, надо избегать физических нагрузок. Но в целом - никаких ограничений, можно вести обычный образ жизни.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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