Спецслужбы выясняют маршрут использованной на Крымском мосту взрывчатки

Проверяется информация о доставке веществ морем из Одессы

Информация о возможной доставке морем из Одессы взрывчатки, использованной для теракта на Крымском мосту, проверяется российскими спецслужбами. До окончания расследования каких-либо заявлений Кремль делать не будет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Есть информация, что она могла выйти из района Одессы по морю, но все остальные детали наши специальные службы сейчас выясняют и устанавливают", - приводит слова представителя Кремля "Интерфакс".

Информация о том, что взрывное устройство для теракта на Крымском мосту могло быть отправлено из Одессы по гуманитарном коридорам, появилась на прошлой неделе. Президент России, комментируя эти сообщения, подчеркнул: если они подтвердятся, функционирование коридоров окажется под вопросом. Москва просто закроет эти маршруты.

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