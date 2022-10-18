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Участник группы Ricchi e Poveri Франко Гатти умер в возрасте 80 лет

13:23
  • вторник
  • 18 октября 2022

Музыкант неоднократно посещал Россию

Участник известной итальянской группы Ricchi e Poveri Франко Гатти скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщают итальянские СМИ со ссылкой на близких музыканта.

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Гатти покинул коллектив в 2016 году, однако присоединился к первоначальному составу группы, приглашенной в качестве почетных гостей на фестиваль эстрадной песни в Сан-Ремо в 2020 году. Формально Ricchi e Poveri не прекращали своего существования. Сейчас они работают как дуэт Анджело Сотджу и Анджелы Брамбати, музыканты выразили глубокую скорбь в связи со смертью товарища.

Пик популярности группы пришелся на 1970-80-е годы, напоминает газета Corriere della Sera. Ricchi e Poveri неоднократно выступали в Сан-Ремо и становились победителями фестиваля. С 1990-х годов группа активно работала на телевидении и гастролировала, в том числе по России, несколько раз Ricchi e Poveri приняли участие в записи новогодних концертов на Первом канале.

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