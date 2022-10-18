Минцифры не поддержало планы заблокировать YouTube

Сервис продолжит работу в России

Планов заблокировать видеохостинг YouTube в России нет. Об этом во вторник, 18 октября, сообщили РИА Новости в Минцифры России.

"У нас по-прежнему нет планов закрывать YouTube". Это заявление пока остается самым актуальным, новой информации нет", - приводит ведомство слова главы Минцифры Максута Шадаева.

Ранее американская компания Google заблокировала аккаунты Совета Федерации на YouTube, объяснив это решение соблюдением законов о санкциях против России. Вся информация удалена без возможности восстановления. На каналах было более 200 тысяч подписчиков и 20 тысяч видео.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выступил с предложением заблокировать YouTube в России. Он подчеркнул, что речь может идти о временной блокировке "в качестве последнего предупреждения".

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