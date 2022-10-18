Глава Самарской области доложил Путину о рекордном урожае

Встреча прошла в Кремле

Рекордный урожай собрали в этом году самарские аграрии - 33 центнера с гектара - доложил во вторник Владимиру Путину губернатор области Дмитрий Азаров. Развитие региона обсудили на рабочей встрече в Кремле, сообщает "ТВ Центр".

Путин: В целом ситуация в Самарской области стабильная, я бы даже сказал, хорошая – по многим показателям выше среднероссийских. Это касается и инвестиций в основной капитал, уровня промышленного производства, стройки. Правда, есть и проблемные вопросы, без них никогда не бывает. Аварийное жилье все-таки на высоком уровне, и системная проблема – экология, вы это знаете. Начать предложил бы как раз с позитива, а именно с инвестпроектов.

Азаров: Если в апреле-мае индекс промышленного производства значительно снижался, то сейчас можно сказать, что экономика адаптировалась. Мы фактически уже вышли на восстановление позиций 2021 года.

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