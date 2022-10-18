ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Глава Самарской области доложил Путину о рекордном урожае

14:55
  • вторник
  • 18 октября 2022

Встреча прошла в Кремле

Рекордный урожай собрали в этом году самарские аграрии - 33 центнера с гектара - доложил во вторник Владимиру Путину губернатор области Дмитрий Азаров. Развитие региона обсудили на рабочей встрече в Кремле, сообщает "ТВ Центр".

Путин: В целом ситуация в Самарской области стабильная, я бы даже сказал, хорошая – по многим показателям выше среднероссийских. Это касается и инвестиций в основной капитал, уровня промышленного производства, стройки. Правда, есть и проблемные вопросы, без них никогда не бывает. Аварийное жилье все-таки на высоком уровне, и системная проблема – экология, вы это знаете. Начать предложил бы как раз с позитива, а именно с инвестпроектов.

Азаров: Если в апреле-мае индекс промышленного производства значительно снижался, то сейчас можно сказать, что экономика адаптировалась. Мы фактически уже вышли на восстановление позиций 2021 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Владимир Путин и Дмитрий Азаров
Владимир Путин и Дмитрий Азаров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.