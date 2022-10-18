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Киев заявил о критической ситуации с энергетикой на Украине

13:48
  • вторник
  • 18 октября 2022

Быстро восстановить разрушенное не удастся

Ситуация с энергетикой по всей Украине сложилась критическая. С таким признанием выступил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.

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"У нас критическая ситуация по всей стране. Один регион зависит от другого", - заявил Тимошенко журналистам.

В свою очередь, исполнительный директор украинской компании ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил об ударах по двум теплоэлектростанциям. По его словам, значительно разрушены объекты, критические для функционирования станций. На некоторых объектах продолжается тушение пожаров. Сахарук подчеркнул, что после таких серьезных обстрелов быстро восстановить энергоснабжение не удастся, передает РИА Новости.

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