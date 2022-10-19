Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака

Близнецы готовы к любовным приключениям, а Козерогам придется использовать дипломатию

Овны

Вам придется снова пройтись по болезненным точкам личных взаимоотношений. Но без полного доверия и обсуждения с партнёром всех нюансов вам сейчас не обойтись!

Тельцы

Ваши усилия не прошли даром: скоро вы сможете зарабатывать больше денег. Но для этого нужны постоянные усилия, а не разовые вспышки активности.

Близнецы

Марс в вашем знаке в компании Венеры готов к любовным приключениям. Вас ждут знакомства, свидания, романтический вечер и страстная ночь.

Раки

В вашем доме просто праздник: все члены семьи сегодня будут в хорошем настроении. Также вас порадуют товары для дома, купленные через интернет. А вы не верили в маркетплейсы!

Львы

Активное общение, особенно с женщинами, - вовсе не пустая трата времени! Они принесут полезную информацию, замотивируют вас или станут примером для подражания.

Девы

Звезды показывают, что вы близки к успехам на работе, в бизнесе или учебе. Но важно демонстрировать смелость, инициативность и умение ладить с людьми.

Весы

Вам повезет на экзаменах или тестированиях: память и реакция сработают идеально. Также это хороший день для покупки телефона, компьютера и другой техники.

Скорпионы

Если вы хотите достичь успеха в финансовой сфере, то держите свои планы в секрете. Деньги любят тишину, особенно при таком положении звезд, как сегодня.

Стрельцы

Вам придется вести деликатные разговоры с партнером или другом. Это может быть связано с тем, что в прошлый раз вы так и не решились озвучить претензии. А зря!

Козероги

Над вами сгущаются тучки: это Солнце и Венера готовятся противостоять вашему Плутону. Будьте готовы разрешать проблемы, используя дипломатию. Вы это умеете.

Водолеи

Ваша личная жизнь внезапно оживится, появятся новые знакомства и симпатии. Может возникнуть крепкая связь с людьми, живущими в другой стране.

Рыбы

Пора заключить мир в семье! Это непросто, но Марс и Венера помогут договориться. Обязательно используйте их энергию: несмотря на осень, у вас дома станет теплее.

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