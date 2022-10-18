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Траур по погибшим при падении самолета объявили в Ейском районе

14:00
  • вторник
  • 18 октября 2022

Он продлится три дня

Трехдневный траур - с 17 по 19 октября - объявили в Ейском районе Краснодарского края после падения самолета на девятиэтажный дом.
"Из турбины искры летели": очевидцы рассказали о крушении Су-34 в Ейске

Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев. По последним данным, погибли 13 человек, 19 пострадали.

"В Ейском районе траур, насколько я знаю, уже объявлен", — цитирует его РИА Новости.

Российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в жилом квартале Ейска вечером 17 октября. Самолет вылетел с аэродрома ЮВО и направлялся на учебно-тренировочный полет. Причиной падения стало возгорание одного из двигателей при наборе высоты.

Летчики успели катапультироваться. В результате падения истребителя загорелся жилой многоэтажный дом, огнем охватило 17 квартир. По последним данным, погибли 13 человек (10 взрослых и трое детей). Пострадали 19 человек, четверо из них находятся в реанимации.

На месте ЧП работают военные следователи, криминалисты и другие специалисты. Следствие изъяло образцы топлива, бортовые самописцы и необходимую документацию. Допрашиваются летчики и персонал аэродрома, заявили в СКР.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним.

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