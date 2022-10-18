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Собянин утвердил даты проведения VII Национального чемпионата "Абилимпикс"

13:55
  • вторник
  • 18 октября 2022

Чемпионат пройдет с 28 по 31 октября

Сергей Собянин поддержал проведение VII Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью "Абилимпикс" в столице. Об этом сообщили в столичной мэрии.

Чемпионат пройдет с 28 по 31 октября. Основной площадкой станет выставочный комплекс "Гостиный двор".

В чемпионате примут участие более тысячи человек из 84 регионов России, они будут соревноваться в 40 профессиональных компетенциях. Результаты выступлений по трем группам участников будут оценивать 320 квалифицированных экспертов. Помощь и поддержку участникам соревнований окажут порядка 700 волонтеров.

Деловая программа чемпионата будет включать обсуждение перспектив трудоустройства людей с инвалидностью, обмен лучшими практиками и технологиями, а также дискуссию о путях дальнейшего развития движения "Абилимпикс". Кроме того, в 2022 году чемпионат "Абилимпикс" станет площадкой для прямой коммуникации по вопросам трудоустройства между людьми с инвалидностью, НКО и работодателями.

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