На купянском направлении российские военные нанесли значительное поражение подразделениям 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга во вторник, что в течении суток Вооруженные силы наносили удары по системам военного управления и энергетики Украины, а также арсеналам с боеприпасами и вооружением иностранного производства. Все объекты поражены.

Также в ведомстве отметили, что на купянском направлении российские военные нанесли значительное поражение подразделениям 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины. Уничтожено более 60 националистов.

На краснолиманском направлении сорваны попытки переправы ВСУ через реку Жеребец, поражены 46 украинских военных, добавили в Минобороны. На николаево-криворожском направлении подразделения ВСУ предпринимали попытки прорыва обороны российских войск, атака отражена. Уничтожено более 90 украинских военнослужащих.

Также сообщается, что в ДНР и в Харьковской области уничтожены три склада боеприпасов. В ДНР поражены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50, в Одесской области уничтожена станция Центра правительственной связи Украины.

Кроме того, были сбиты 10 украинских беспилотников.

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