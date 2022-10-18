ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВС России уничтожили станцию космической правительственной связи

14:06
  • вторник
  • 18 октября 2022

Также ликвидирована установка ракетного комплекса С-300

ВС России уничтожили станцию космической правительственной связи на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны показало работу ЗРК "Тор" в ходе спецоперации
Минобороны назвало причину падения самолета в Ейске

"В районе населенного пункта Палиевка Одесской области уничтожена станция космической связи Центра правительственной связи Украины", - заявил генерал на брифинге.

Также, по данным Минобороны, в районе населенного пункта Петропавловка Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса С-300. А в районах Артемовска, Выемки и Соледара - радиолокационные станции контрбатарейной борьбы американского производства.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Последствия удара по позициям ВСУ
Последствия удара по позициям ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.