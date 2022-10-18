Также ликвидирована установка ракетного комплекса С-300
ВС России уничтожили станцию космической правительственной связи на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населенного пункта Палиевка Одесской области уничтожена станция космической связи Центра правительственной связи Украины", - заявил генерал на брифинге.
Также, по данным Минобороны, в районе населенного пункта Петропавловка Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса С-300. А в районах Артемовска, Выемки и Соледара - радиолокационные станции контрбатарейной борьбы американского производства.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"