"Аэрофлот" рассказал о новых международных направлениях

В 2022 году группа сфокусировалась на внутренних воздушных линиях

Гендиректор компании "Аэрофлот" Сергей Александровский сообщил, что перевозчик рассматривает новые международные направления полетов.

"Африка - это один из рынков, за которым мы смотрим с точки зрения там нашего потенциала. Но сейчас с учетом всех ограничений мы, в первую очередь, сконцентрированы на традиционных международных рынках. Африка таковым для нас не была", - уточнил он (цитата по "Интерфаксу").

Как добавил Александровский, "возможности компании с точки зрения парка сейчас достаточно ограничены".

В целом в 2022 году группа сфокусировалась на внутренних воздушных линиях, заключил гендиректор.

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