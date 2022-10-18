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Эстония признала Россию "государством - спонсором терроризма"

14:34
  • вторник
  • 18 октября 2022

"За" проголосовали 88 депутатов

Парламент Эстонии признал Россию "государством, поддерживающим терроризм".

Заявление поддержали 88 депутатов парламента, воздержавшихся или проголосовавших против не было, сообщает "Коммерсант".

Ранее Россию "государством спонсором терроризма" признал сейм Латвии.

Ранее президент США Джо Байден выступил против признания России спонсором терроризма, объяснение своим словам он не дал. В свою очередь в Госдепартаменте отметили, что опасаются негативных последствий для "зерновой сделки".

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